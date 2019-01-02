Як виглядає найвіддаленіший об'єкт Сонячної системи?

Зонд НАСА New Horizons пролетів повз таємничий об'єкт Ultima Thule і надіслав перші його знімки.

Фото найвіддаленішого тіла Сонячної системи поки низької якості, кращі зображення летітимуть до Землі кілька місяців.

Адже Ultima Thule розташований за 6,5 мільярда кілометрів від нас.

Як він виглядає?

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