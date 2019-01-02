Як виглядає найвіддаленіший об'єкт Сонячної системи?

Зонд НАСА New Horizons пролетів повз таємничий об'єкт Ultima Thule і надіслав перші його знімки.
Фото найвіддаленішого тіла Сонячної системи поки низької якості, кращі зображення летітимуть до Землі кілька місяців.
- Зонд НАСА пролетів повз найвіддаленіший об'єкт Сонячної системи
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Адже Ultima Thule розташований за 6,5 мільярда кілометрів від нас.
Як він виглядає?
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