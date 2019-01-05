Вейпінг проти куріння - що менше шкодить здоров'ю?

Плануєте кинути курити цигарки у новому році?
Спробуйте вейпінг, радить Агенція громадського здоров'я Англії.
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Електронні сигарети вже ще залишаються поза атрибутами здорового способу життя, але шкодять значно менше за звичне куриво, кажуть там.
І наголошують, що результати експерименту, в ході якого це виявили, шокують.
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