Водоспади і пальми - як виглядав палац Орловських на Хмельниччині?

Високопосадовцю Польщі 18 століття приглянувся краєвид на крутому схилі у Хмельницькій області. Там він заклав палац - один з прикладів європейського класицизму в Україні.

Ян Онуфрій Орловський купив Маліївці - сучасне село неподалік міста Дунаївці на Хмельниччині - у 1785 році.

Протягом трьох років він спорудив палац над яром з річкою та водоспадом.

Поляк був великим коронним ловчим. У середньовіччі ці урядовці організовували полювання для монарха, а пізніше їхні обов’язки були номінальними.

Протягом 20 століття у Маліївському палацово-парковому комплексі працювали медичні заклади - лікарня, санаторій. Це й допомогло зберегти пам’ятку.

Нині на території палацу та парку ловчого діє дитячий санаторій "Світанок", де лікуються школярі Хмельницької області.

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