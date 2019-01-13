Open Kids розповіли про побачення та хейтерів

Група Open Kids за шість років свого існування випустила 12 кліпів і зібрала 700 млн переглядів у YouTube, дала сотні концертів і десятки інтерв'ю.

Про увагу фанатів, реакцію на хейтерів у соцмережах і побачення підлітки з Open Kids розповіли у інтерв'ю BBC News Україна.

У сюжеті використані кадри з кліпів Open Kids "Круче всех", "Хулиганить", "Поколение танцы", "Новый хит".

Над відео працювали Діана Куришко, Олександр Попенко, Вікторія Жуган, Тарас Лашта.

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