Коміки, які йшли в політику: не все так сталося, як гадалося

В Україні старт президентської передвиборчої кампанії запам’ятався заявою шоумена Володимира Зеленського. Його новорічна обіцянка поборотися за посаду пролунала на телеканалі 1+1, який є головним ретранслятором телешоу за участю Зеленського.

Однак те, що сталося в Україні і вже встигло пересварити багатьох небайдужих до політики громадян країни, не є винятком. В інших країнах теж були випадки, коли люди, що здобували популярність як коміки, раптом починали активно здобувати керівні посади.

BBC News Україна згадує ці випадки. Дивіться хто і з якими гаслами йшов у політику у фрагменті телепрограми (потрібно увімкнути звук).

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.