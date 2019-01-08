Hyundai презентувала автомобіль-трансформер

Прототип авто, розроблений південнокорейською компанією Hyundai, може їздити, ходити і переступати перепони. Його презентували у Лос-Анджелесі.
"Ніжки" машини рухаються за зразком і ссавців, і рептилій - це має дозволити ходити вперед та назад.
Попереду ще багато програмування і сканування, попереджають творці моделі. У продажі вона буде нескоро.
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