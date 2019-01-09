Куди подіти ялинку після свят? У зоопарк

Після людських свят - розваги для тварин у зоопарку. Підприємці з Англії віддали зрубані і непотрібні вже ялинки до місцевого зоопарку.

За словами працівників, це дуже корисно для його мешканців. Нові дерева у вольєрах стимулюють звірят більше рухатися і гратися.

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