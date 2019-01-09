"Популярність у соцмережах наблизила мене до самогубства"

Ніна з Мексики публікує смішні відео у соцмережі TikTok. Це принесло їй популярність - і понад 2 мільйони підписників.

Коли через напругу жінка задумалася про суїцид, їй довелося змінити своє ставлення до соцмереж.

Упродовж останнього року все більше лідерів думок у соцмережах стали говорити про тривожність, депресію та "вигоряння".

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