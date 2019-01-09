Чому будують стіни: Трамп записав телезвернення - демократи відповіли

Дональд Трамп записав своє перше телезвернення до американців. Лідери-демократи звернулися до народу у відповідь.

"Будують стіни не через те, що ненавидять людей ззовні, а тому, що люблять людей всередині", - сказав президент США, пояснюючи своє бажання збудувати стіну на кордоні з Мексикою.

Незабаром спікер Палати представників Ненсі Пелосі і лідер демократів у Сенаті Чак Шумер записали своє телезвернення. "Ми вимагаємо зупинити кризу", - зауважили вони.

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