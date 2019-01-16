Посмішки та вигуки "Слава Україні": українські моряки у російському суді

Лефортівський райсуд Москви подовжив термі утримання українським військовим морякам, яких російське ФСБ затримало у Керченській протоці.

Рідні та друзі вітали моряків вигуками "Слава Україні!", а моряки слухали рішення суду з посмішками.

24 українських моряків російська сторона відмовляється визнавати військовополоненими. Їх звинувачують у порушенні кордону.

Після 2014 року росіяни встановили кордони з урахуванням території анексованого Кримського півострова, а режим судноплавства у Керченській протоці перебрали під свій контроль.

Однак Україна та більшість країн світу не визнали анексію Криму Росією.

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