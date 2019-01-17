Керченська протока: як ВМС України проходили її раніше

За два місяці до інциденту в Керченській протоці у вересні 2018 року українські моряки успішно здійснили прохід морем з Одеси до Маріуполя.

Коли вони спробували зробити це в листопаді, три українських кораблі перехопила прикордонна служба ФСБ Росії, застосувавши зброю.

24 українських військовослужбовців затримали. Росія звинувачує їх у спробі незаконного перетину державного кордону біля берегів Криму.

Після анексії Криму із застосуванням своїх військових підрозділів у 2014 році Росія повністю перебрала контроль над судноплавством у Керченській протоці.

Чим же прохід українських кораблів через Керченську протоку у вересні 2018 року відрізнявся від наступної невдалої спроби?

Ось що розповіли українські моряки BBC News.

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