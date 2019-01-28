Кава в небезпеці - чи не стане ваша чашка останньою?

60% із відомих нам 124 сортів кави опинилися на межі зникнення - такими є результати нового дослідження, які опублікували у журналі Science Advances.

Для приготування кави ми здебільшого використовуємо лише два види кави, решта сортів - дикі. Але вони потрібні для селекції.

Тому їхнє зникнення може означати, що ми опинимося без улюбленої порції кофеїну, говорять автори дослідження із Королівських ботанічних садів у К'ю.

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