Кава в небезпеці - чи не стане ваша чашка останньою?

60% із відомих нам 124 сортів кави опинилися на межі зникнення - такими є результати нового дослідження, які опублікували у журналі Science Advances.
Для приготування кави ми здебільшого використовуємо лише два види кави, решта сортів - дикі. Але вони потрібні для селекції.
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Тому їхнє зникнення може означати, що ми опинимося без улюбленої порції кофеїну, говорять автори дослідження із Королівських ботанічних садів у К'ю.
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