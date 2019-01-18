"Стукала в усі двері й кричала в усі вікна "Допоможіть": справа моряка Новічкова

Моряк Андрій Новічков пішов у рейс старшим помічником капітана на іранське судно. Звичайний рейс, звичайний контракт, погодився на першу ж пропозицію - гроші були потрібні на лікування матері.

Та вона його не дочекалася. Андрія звинувавитили у вбивстві моряка на судні та почали судити.

Юридично його вину в Ірані не довели. Сам він також заперечує причетність до смерті іранця.

Ти не менше, Новічков провів майже два роки в іранській в’язниці під загрозою смертного вироку. Він каже: його могли повісити чи розстріляти.

Увесь цей час за його свободу боролася 82-річна бабуся. Не опускаючи рук, вона зверталася в кабінети чиновників та записувалася на прийоми до дипломатів, стверджуючи, що її онук - невинний.

Над відео працювали: Оксана Піддубна, В'ячеслав Шрамович, Дмитро Русанов.

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.