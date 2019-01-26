Віктор Янукович - від лідера до зрадника

У четвер суд у Києві визнав винним Віктора Януковича у державній зраді.
Він був четвертим президентом України, а тепер переховується у Росії.
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Що передувало судовому процесу і вироку?
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