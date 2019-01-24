Революція у Венесуелі: людське море на вулицях Каракаса

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці у столиці Венесуели проти чинного президента Ніколаса Мадуро.
Як передають, у нічних сутичках загинуло чотири особи.
Дональд Трамп визнав главою держави Хуана Гайдо, який проголосив себе виконувачем обов'язків. Петро Порошенко заявив, що протести у Венесуелі є результатом політики Мадуро.
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