Чи складно купити громадянство ЄС?

Ці паспорти Євросоюзу називають "золотими" - їх можна отримати взамін на інвестиції.

23 січня Європейська комісія закликала ретельніше перевіряти іноземців, які хочуть отримати громадянство однієї з країн ЄС таким шляхом.

BBC New Україна розбиралася, наскільки складно отримати європейський паспорт таким чином і чи багато осіб могли цим скористатися.

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