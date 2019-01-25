Чи складно купити громадянство ЄС?

Ці паспорти Євросоюзу називають "золотими" - їх можна отримати взамін на інвестиції.
23 січня Європейська комісія закликала ретельніше перевіряти іноземців, які хочуть отримати громадянство однієї з країн ЄС таким шляхом.
BBC New Україна розбиралася, наскільки складно отримати європейський паспорт таким чином і чи багато осіб могли цим скористатися.
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