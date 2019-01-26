Знімальний майданчик втягнув у СРСР: суперечливий фільм про Ландау

У Парижі підготували прем’єрний показ фільму про фізика Льва Ландау. Російський режисер Ілля Хржановський знімав його в Україні у Харкові, де для створення атмосфери "радянського інституту" збудували масштабні декорації. Головних акторів та статистів змушували місяцями жити й працювати там. Все це фіксували численні камери.

Фільм викликав неоднозначні оцінки. Деякі видання навіть назвали методи режисера знущанням.

Але факт є факт. Фільм знімали саме в Україні й в зніманні брали участь не тільки пересічні громадяни, але й деякі відомі українські політики.

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