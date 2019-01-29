У Києві з'явилися машини, що "їдять" сніг - першу мобільну снігоплавильну установку вже випробували на вулицях.

Як розповіли у "Київавтодорі", TRECAN 60-PD виробляють у Канаді.

Вони працюють на дизпаливі і можуть переплавляти по 60 тонн снігу за годину.

Поки що міська влада купила дві таких установки.

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