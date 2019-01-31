"Уяви себе Землею". Навіщо жінка з Чернігова ходить боса у мороз?

"Коли я прокинулася в листопаді одного ранку, зрозуміла, що я не хочу втрачати ці відчуття", - описує свої спогади Іванна Красносільська з Чернігова.

Тоді жінка навчалася на тренера з йоги і зранку та ввечері виходила на прогулянки... босоніж.

"І я подумала, що навіть якщо буде мороз і холод, я не зупинюсь. І моє тіло звикало", - продовжує вона.

Іванна справді не зупинилася - навіть у 17-градусний мороз.

Каже, що босоходіння допомогло їй позбавитися проблем з хребтом, вона також перестала хворіти на застуду:

"У мене з'явилась легка хода, більше гнучкості. Особливо випрацьовується тепло. От я зараз стою боса на снігу! А колись я не могла так стояти".

Над відео працювали Олена Сидоренко і Роман Лебедь.

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