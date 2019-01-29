Прийшов, побачив, зняв? Як кримчанин поцупив картину в Москві

Викрадач картини "Ай-Петрі. Крим" діяв на очах у десятків відвідувачів виставки у Москві. Ніхто й подумати не міг, що зі стіни картину знімає не працівник картинної галереї, а злодій.

Така нахабна поведінка породила чимало версій про те, що чоловік не повністю контролює свої дії.

Російська поліція повідомила, що викрадача затримали, а картину знайшли аж у Підмосков’ї.

Провину за зникнення художньої роботи вартістю майже 200 тисяч доларів покладають на чоловіка, який родом з Феодосії. Нібито затриманий мав борги за кредитами.

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