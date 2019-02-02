Чому в чергах на блокпостах помирають люди: історія Полуниці Андріївни

Поїздка до банку для підтвердження того, що вона жива і тому може надалі отримувати українську пенсію, стала для Людмили Кахідзе останньою.

Їй було 70 років, жінка мешкала в непідконтрольній Жданівці.

Для того, щоби отримувати українську пенсію після початку бойових дій на Донбасі, їй довелося збрехати і назватися переселенкою.

Донька Алевтина розповідає, що матір була проукраїнських поглядів, але поїхати з рідного дому, нехай і на непідконтрольній зараз Україні території, було би для неї "втечею".

Тож Людмила продовжувала жити в Жданівці та регулярно їздити по цей бік лінії розмежування - по пенсію і на фізичні ідентифікації.

Останні є обов'язковою умовою для виплати пенсії переселенцям.

Алевтина Кахідзе присвятила матері блог "Полуниця Андріївна". Назвала його так, бо один з вихованців матері звертався до неї російською "Клубника Андреевна", бо не міг вимовити імені "Людмила".

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час -підписуйтеся на наш канал у YouTube.