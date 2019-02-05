Їжа у смітті. Як зменшити харчові відходи

Більше не завжди краще - особливо коли ідеться про харчові відходи.
А такі часто лишаються у готелях та ресторанах зі "шведськими столами" - багато людей не можуть правильно оцінити потрібну їм порцію.
Як наслідок, до третини усіх харчів у світі щороку опиняються на смітниках, кажуть в ООН.
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До 2030 року організації хоче скоротити цей показник вдвічі.
Дехто вже взявся виконувати план - як, приміром, одна із мереж готелів у Норвегії.
В чому секрет їхнього успіху?
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