Їжа у смітті. Як зменшити харчові відходи

Більше не завжди краще - особливо коли ідеться про харчові відходи.

А такі часто лишаються у готелях та ресторанах зі "шведськими столами" - багато людей не можуть правильно оцінити потрібну їм порцію.

Як наслідок, до третини усіх харчів у світі щороку опиняються на смітниках, кажуть в ООН.

До 2030 року організації хоче скоротити цей показник вдвічі.

Дехто вже взявся виконувати план - як, приміром, одна із мереж готелів у Норвегії.

В чому секрет їхнього успіху?

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