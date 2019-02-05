Танцювала риба з... левом. Як святкують Китайський новий рік?

Китайський новий рік відзначають не лише у Китаї.
Ця традиція поширена й в інших країнах Азії, зокрема в Індонезії, Малайзії, на Філіппінах, Сінгапуру, у В'єтнаму.
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У цьому океанаріумі в Малайзії, приміром, святкували оригінально - танок під водою виконував "лев".
У костюм вбралися місцеві дайвери, тому їм було досить комфортно у воді.
Новий рік за місячним календарем настає 5 лютого. Цьогоріч це - це рік Свині.
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