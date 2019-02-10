"Маленькі шедеври". Чому манікюрниця вважає свою роботу мистецтвом?

Коли Кірсті Меакін приводить до ладу нігті, вона не просто наносить лак чи червоний блиск.

40-річна майстриня з містечка Стоук-он-Трент в Англії створює на кінчиках пальців шедеври - тому вона називає нігті "полотном".

У 17 років вона почала із курсів для молоді й за 20 років збудувала успішну кар'єру, здобувши перемоги у понад сотні конкурсів.

Тепер вона навчає людей по всьому світу і має канал на YouTube, на який підписалися понад мільйон людей.

Відео Стефані Барнард.

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.