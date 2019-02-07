Бляха-муха з трибуни ВР. Ірина Луценко щось наплутала

Ірина Луценко вигукнула "бляха-муха" під час свого виступу з трибуни Верховної Ради.

У четвер, 7 лютого, представник президента у ВР Ірина Луценко на засіданні українського парламенту розпочала виступ про загрозу втручання Росії в українські вибори.

Однак через якийсь час пані Луценко зрозуміла, що від неї очікують доповіді на іншу тему. Ось у цей момент і пролунало емоційне "бляха-муха", яке деякі сприйняли як варіант іншої більш потужної лайки.

Через деякий час Ірина Луценко знову повернулась на трибуну, щоб довести інформацію з приводу законопроекту про перейменування Дніпропетровської області.

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