"Не раджу повторювати" - навіщо лижник гасає вулицями Рівного?

"Ми полюбляємо так розважатися", - каже рівнянин, що проїхав на лижах міськими дорогами, причепившись тросом до авто.

Його вчинок викликав обурення водіїв громадського транспорту, а відео катання збурило соцмережі й українські медіа.

27-річний Роман Козачук називає себе професіоналом. Він та його друзі фільмують екстремальні трюки, а публікують відео на своєму каналі в YouTube, який має понад півмільйона підписників.

Однак поліція від цього не в захваті - на лижника склали протокол за порушення правил дорожнього руху.

Сам Роман закликає усіх не повторювати те, що він робить, оскільки це небезпечно.

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