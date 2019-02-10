Замок в Отрокові: як жив граф, що проголосив власну державу?

Подільський граф Ігнацій Мархоцький захоплювався реформаторськими ідеями польських патріотів, поглядами французьких енциклопедистів та античною міфологією.

Успадкований Ігнацієм маєток називали найгарнішим закутком "подільської Швейцарії".

А ще він першим у Східній Європі звільнив селян з кріпацтва, а потім ще й проголосив на території 19 підконтрольних собі сіл власну державу.

Як він жив і що лишилося від його маєтку?

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