Як у ПАР врятували немовля з каналізації

Ця історія могла мати зовсім інше завершення, якби випадкові перехожі не почули дитячий плач.

Вони викликали рятувальників, і ті спромоглися витягти з каналізації дівчинку, яка, на думку лікарів, щойно народилася.

Немовля доправили гелікоптером до лікарні. Там медики діагностували в дитини середній ступінь переохолодження, а також синці та подряпини. Серйозніших травм немовляті дивом вдалося уникнути.

Поліція шукає батьків маляти.

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