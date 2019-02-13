5 видів тварин, що зникають з України. Як їх врятувати?

Осетер, тюлень, довгокрил - чи траплялися вам ці види?

Нічого дивного, якщо ні - адже вони повністю зникли з території України.

Масове вимирання видів - звична зараз тенденція для нашої планети.

Нове дослідження британських вчених застерігає, що за століття на Землі можуть зникнути усі комахи.

Через діяльність людини вже вимерли 60% тварин - кажуть у Фонді дикої природи.

Багато видів залишаються під загрозою зникнення. Є такі й в Україні.

Але їх ще можна врятувати. Що для цього потрібно робити? Розповідає експерт Фонду дикої природи в Україні Наталія Гозак.

Над відео працювали Оксана Піддубна, Роман Лебедь, Сергій Поляков.

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