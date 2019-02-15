Ветеринар, візажист, домогосподарка - усі ці жінки займаються різними справами у житті.

Але на тренувальному майданчику їх об'єднало бажання вміти захистити себе і близьких у разі потреби.

Зброя, рукопашний бій, перша допомога - усе це охочі можуть вивчити у спільноті "Білі янголи", що діє у Маріуполі.

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