Ветеринар, візажист, домогосподарка - усі ці жінки займаються різними справами у житті.
Але на тренувальному майданчику їх об'єднало бажання вміти захистити себе і близьких у разі потреби.
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Зброя, рукопашний бій, перша допомога - усе це охочі можуть вивчити у спільноті "Білі янголи", що діє у Маріуполі.
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