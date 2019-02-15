"Геноцид" чи "порятунок" - що кажуть про справу Супрун?

Під судом, що розглядав позов Мосійчука до Супрун, зібралися її прихильники і опоненти.

Справу продовжать розглядати наступного тижня, оскільки суддя Сергій Каракашьян, який її вів, заявив про самовідвід.

Кореспонденти BBC News Україна поцікавилися, що думають ті, хто прийшов до будівлі суду.

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