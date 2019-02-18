Науковці поспішають на допомогу панголінам

Панголін велетенський - найбільший із восьми видів панголінів.

Мешкає він лише в екваторіальній Африці. Мішенню браконьєрів є через свою луску, яку продають в Азії для використання в традиційній медицині.

Вартість луски з одного панголіна перевищує $100 тис.

За підрахунками науковців, лише за останнє десятиліття жертвами браконьєрів стали щонайменше мільйон панголінів.

Британські вчені розпочали перше у світі дослідження про спосіб життя цих потаємних тварин, щоби допомогти зберегти їхню популяцію.

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