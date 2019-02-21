"Банду геть!" - гасла Євромайдану в театральному Лондоні

Вистава про Революцію гідності Сounting Sheep (Рахуючи вівці) йде у Лондоні у постановці, яку зробив "Білоруський вільний театр" спільно з Марком і Марічкою Марчиками.

На цій виставі можна не вимикати мобільний телефон. Глядачів запрошують робити селфі з акторами, а також знімати те, що відбувається.

На стіни проектують відео подій на центральній площі Києва. Глядачі опиняються буквально в епіцентрі революції. Тут будують барикади й прощаються з загиблими, вигукуючи "Герої не вмирають".

Першу постановку вистави, яку зробили Марко і Марічка Марчики, кілька років тому відзначили на театральному фестивалі в Единбурзі.

Побачити оновлену виставу у Лондоні можна впродовж двох місяців, до середини березня, на фестивалі Vault.

Відео кореспондентки ВВС News Україна Євгенії Шидловської.

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