Неймовірна історія хлопчика з нетрів: кінозірка і шанс на Оскар - 2019

Одним з найбільших сюрпризів цьогорічного “Оскара” став фільм, в якому немає професійних акторів. Головну роль у ньому виконує хлопчик, який виростав у злиденних кримінальних кварталах.
Це фільм “Капернаум” режисера Надін Лабакі. Справжньою зіркою цієї кінострічки став 12-річний Зейн.
Фільм зірвав оплески на Канському кінофестивалі, отримав нагороди, а зараз номінований на “Оскар”.
Фактично Зейн у цьому фільмі грає так, як бачить, відчуває і сприймає світ.
91-я церемонія кінопремії "Оскар" відбудеться 24 лютого в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі.
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