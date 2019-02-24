Неймовірна історія хлопчика з нетрів: кінозірка і шанс на Оскар - 2019

Одним з найбільших сюрпризів цьогорічного “Оскара” став фільм, в якому немає професійних акторів. Головну роль у ньому виконує хлопчик, який виростав у злиденних кримінальних кварталах.

Це фільм “Капернаум” режисера Надін Лабакі. Справжньою зіркою цієї кінострічки став 12-річний Зейн.

Фільм зірвав оплески на Канському кінофестивалі, отримав нагороди, а зараз номінований на “Оскар”.

Фактично Зейн у цьому фільмі грає так, як бачить, відчуває і сприймає світ.

91-я церемонія кінопремії "Оскар" відбудеться 24 лютого в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі.

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.