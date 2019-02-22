Ан-132D на авіашоу в Індії літав як винищувач

Під час демонстраційних польотів на авіаційному шоу в Індії український Ан-132D виконав декілька маневрів, які не властиві транспортним літакам. Пілоти змусили свою машину покрутити "бочки", робити "гірки" і круто заходити на посадку.

Україна має великий досвід виробництва транспортних літаків. Попередник Ан-132D літак Ан-32 досі активно використовується в Індії та інших країнах.

Україна представила перший Ан-132D у 2016 році, запросивши до співпраці західні країни та Саудівську Аравію.

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