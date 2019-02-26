Шити одяг ногами: як це?

Барака Шнуда з Єгипту народилася без передпліч.

Ця тридцятирічна жінка не змогла отримати освіту, тому зараз вчиться писати і читати сама. А ще - опанувала професію швачки.

Нещодавно у Єгипті ухвалили закон, що гарантує роботу людям з інвалідністю. Для Бараки це надія.

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