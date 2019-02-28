Дорогий і улюблений: як у Північній Кореї слідкували за лідером на саміті

У Північній Кореї на державне ТБ дуже своєрідно відреагувало на проведення саміту Трамп-Кім.

Телеканал показав “пересічних людей”, які навіть у вихідний день йшли на роботу, щоб підтримати свого лідера Кім Чен Ина новими трудовими успіхами.

Люди розповідали про свою безмежну відданість лідеру, називали його "дорогим", а дехто навіть зізнався, що дуже засумував за Кімом, якому довелося виїхати в "далеку іноземну державу".

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