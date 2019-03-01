"Порошенкова церква" - чи примирить Томос посварене село?

Село Птича на Рівненщині вже п'ять років конфліктує через храм.

Він у них один. І до 2015 року служби там правила громада УПЦ МП.

Але в 2015-му, на тлі початку конфлікту на Сході України, у Птичі утворилася ще одна громада - УПЦ КП.

Тоді почали лунати заяви, що приватизація храму, проведена у 1990-х, була незаконною.

Почалися суди, храм арештували і зачинили на замок.

Одна громада почала збиратися у гаражі священика, інша - у будиночку поруч з храмом.

Відтоді село бачило різне - і "коктейлі Молотова" на церковному подвір'ї, і посварені сім'ї...

Чи здатен Томос розв'язувати проблему у Птичі?

Відео Романа Лебедя, Олексія Бухала і Миколи Штемпеля.

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