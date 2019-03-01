Епіфаній: російська пропаганда має шалений вплив

Предстоятель Православної церкви Україні митрополит Епіфаній в інтерв'ю ВВС назвав непростий процес становлення ПЦУ "боротьбою на міжнародному рівні".

За його словами, вже близько 400 парафій перейшли або вирішили на зборах питання про перехід до Православної церкви України.

Митрополит Епіфаній відповів також на запитання про те, що він сказав би патріарху РПЦ Кирилу, кому належать лаври і чи дивився він відомий телесеріал "Молодий папа".

Повну текстову версію інтерв'ю читайте тут.

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