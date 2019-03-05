Вона була зв'язковою Шухевича: спогади Ольги Ільків

Ольга Ільків була зв'язковою головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича. Їй 98 років і вона гарно пам'ятає події Другої світової.

Разом з дитиною і мамою Ольга Ільків організувала прикриття для лідера УПА на одній з його конспіративних квартир. Спогади Ольги Ільків про Шухевича увійшли до літопису УПА, про її життя зняли кілька фільмів. Зв'язкова Шухевича розповіла ВВС News Україна свою історію.

Під час підготовки відео консультацію надавав кандидат історичних наук Ярослав Файзулін.

Над відео працювали: Діана Куришко, Оксана Піддубна, Дмитро Русанов.

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