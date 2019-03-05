Як лосів дроном рахували

Кількість диких тварин в Україні стоїть у центрі суперечок мисливців та екологів.

Науковці з Національного університету біоресурсів і природокористування запустили дрон над ландшафтним парком - і порахували лосів, оленів та козуль, що там живуть.

Результат не відображає повної картини, пояснює ВВС Україна доктор сільськогосподарських наук Андрій Білоус. Але доводить: провести облік диких тварин в Україні можливо.

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.