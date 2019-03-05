Як лосів дроном рахували

Кількість диких тварин в Україні стоїть у центрі суперечок мисливців та екологів.
Науковці з Національного університету біоресурсів і природокористування запустили дрон над ландшафтним парком - і порахували лосів, оленів та козуль, що там живуть.
Результат не відображає повної картини, пояснює ВВС Україна доктор сільськогосподарських наук Андрій Білоус. Але доводить: провести облік диких тварин в Україні можливо.
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