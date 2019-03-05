Коломойський: Україні треба не один Зеленський, а мільйон зеленських

Наприкінці 2016 року - посередині каденції Петра Порошенка - Ігор Коломойський втратив "Приватбанк".

Влада тоді націоналізувала його після визнання банку неплатоспроможним.

Відтоді пан Коломойський осів за межами України.

Зараз президентські рейтинги очолює Володимир Зеленський - комік, шоу і передвиборчу кампанію якого активно висвітлює телеканал "1+1", який належить Ігорю Коломойському.

Напередодні президентських виборів з олігархом поспілкувався кореспондент ВВС Джона Фішер.

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