"Гори у пеклі" - москвич пожбурив квітами в могилу Сталіна

Двоє активістів пожбурили квітами в погруддя на могилі Йосипа Сталіна, коли на Красній площі у Москві відзначали 66 річницю з дня смерті радянського диктатора.

5 березня там проводили акцію "Дві гвоздики товаришу Сталіну".

На відео видно, як активіст проекту "Декомунізація" Євген Сушков із вигуками "Гори у пеклі, вбивце жінок і дітей!" кинув у погруддя надломлену квітку.

Передають, що окрім нього затримали ще активістку Ольгу Савченко.

Акцію до річниці анонсувала Компартія Росії.

В Україні Комуністичну партію заборонили у 2016 році, однак через судову колізію вона продовжує діяльність.

Лідер КПУ Петро Симоненко намагався взяти участь у цьогорічних президентських виборах, втім ЦВК відмовилася реєструвати його, посилаючись на закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

В рамках декомунізації в Україні в останні роки демонтували багато пам'ятників комуністичним лідерам, інших символів радянської епохи, а також перейменували вулиці та населені пункти.

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.