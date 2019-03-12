Ціни на комунальні послуги стали темою багатьох передвиборчих дискусій.
ВВС News Україна переглянула програми усіх кандидатів у президенти, щоб з'ясувати, хто обіцяє знизити чи підвищити тарифи?
У відео - ті кандидати, які чітко заявили про свою позицію щодо цього питання у програмі, що доступна на сайті ЦВК.
Ольга Богомолець, Юрій Кармазін та Олег Ляшко обіцяють не підвищувати тарифи. Вони також до ролика не потрапили.
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Над матеріалом працювала Вікторія Жуган.
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