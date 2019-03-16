Севастополь і Крим на відео BBC. Як Росія анексувала півострів

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16 березня 2014 року в Криму відбувся так званий референдум, а вже через два дні у Москві було підписано "Договір про прийняття Криму до складу Росії".

Російська анексія завершилася за лічені тижні. Для світу події на півострові стали несподіванкою. Вперше після Другої світової війни одна держава збільшила свою територію внаслідок того, що забрала її в іншої.

Кореспонденти ВВС працювали в різних містах Криму. На YouTube каналі ВВС News Україна збереглося багато відеоматеріалів того часу.

Ми не ставимо за мету відтворення повної хронології подій.

Але ці відео допоможуть зрозуміти, що і як відбувалося на українському півострові після втручання Росії.

Біля аеродрому Бельбек: мовчазні "іхтамнєт"

В Україні добре запам'ятали відео, як колона беззбройних українських військових під державним прапором крокує назустріч людям, що наставили автомати. Ці події відбувалися на військовому аеродромі Бельбек під Севастополем. А що було до цього? Як вперше тут з'явилися ці люди в шоломах і російському камуфляжі?

Кореспондент ВВС Крістіан Фрейзер розповідав про це з місця події. Поряд із ним розташовувалася група проросійських представників "самооборони", а далі дорогу до авіачастини перегороджувала машина з озброєними "зеленими чоловічками" без знаків розпізнавання. Путін тоді запевняв світ, що російські солдати в кримських подіях участі не брали.

Блокада українських кораблів:на борту "Славутича"

В репортажі Крістіана Фрейзера з борту корабля українських Військово-Морських Сил "Славутич" пролунали слова "поміж Сциллою та Харібдою".

Українські кораблі з берега блокували ті ж замасковані люди в камуфляжі без знаків розпізнавання. Затиснуті в Севастопольській бухті кораблі опинилися в скрутному становищі. Росіяни влаштували облогу, яка без допомоги зовні не могла завершитися на користь українських моряків.

Вже пізніше стало відомо, що військове командування в Києві не давало чітких наказів, а місцеві командири або розгубилися, або пішли на зраду.

Український штаб в облозі

Штаб українських Військово-Морських Сил у Севастополі оточили озброєні люди без знаків розрізнення на камуфляжній формі. Вони перебували поряд з групами цивільних, які вигукували проросійські гасла і намагалися вмовити українських військових відкрити доступ на територію.

Кореспондент ВВС Бен Браун розповідав з місця події про ситуацію біля штабу. В якийсь момент у відеокамеру один із козаків з російською символікою тицяв нагайкою.

Дружини військовослужбовців намагалися передати чоловікам їжу, однак представники "самооборони" заборонили їм це робити.

У ці дні призначений наказом з Києва командувачем Денис Березовський присягнув "кримському народу". Згодом після того, як штаб захопили озброєні угруповання і вивісили на території російський прапор, велика частина офіцерів та контрактників, як і зрадник Березовський, погодилася служити в російській армії.

Радник ООН в сімферопольському кафе

Поки "зелені чоловічки" тримали в облозі українських військовиків, представники так званої "самооборони" та групи цивільних людей з російською символікою блокували роботу українських журналістів та представників міжнародних організацій.

Вже не всі пам'ятають про те, що ці люди змусили виїхати з Сімферополя радника ООН Роберта Серрі. Через інцидент в Криму дуже перехвилювалися колеги дипломата у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

На відео видно, як учасники проросійських пікетів зазирають у вікно кафе, всередині якого сидить втомлений Роберт Серрі.

Кримський парламент поспішав з референдумом

Чи всі зараз пам'ятають, що спочатку представники проросійських сил оголосили проведення референдуму стосовно статусу півострова на 25 травня? З моменту появи озброєних загонів "зелених чоловічків" до референдуму мало пройти 2 місяці. Але проросійські сили форсували події,

Кримський парламент 6 березня ухвалив рішення про проведення референдуму 16 березня.

У самому Криму на той час ще було чимало людей, які намагалися стримати відрив від України.

Наприклад, Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він заявив про це на прес-конференції прямо під стінами парламенту автономії. Але український прапор у Сімферополі у ті дні майорів вже лише над залізничним вокзалом, звідки продовжували курсувати поїзди на Київ. Про це у репортажі кореспондента ВВС Олега Болдирєва.

Побиття українських активістів біля пам'ятника Шевченку в Севастополі

Проукраїнські активісти намагалися показати, що не всі в автономії хочуть відділення від України. Однак їхні мирні демонстрації наражалися на агресію з боку загонів "самооборони" та шанувальників "російського світу". Кореспондент ВВС Бен Браун побував на мітингу з нагоди дня народження Тараса Шевченка у Севастополі.

Тоді на людей з українськими прапорами напали. Кореспондент розповів, що й самим журналістам довелося терміново покинути локацію перед пам'ятником Шевченку через загрозу з боку проросійських груп.

Коли мрії Мєшкова здійснилися

У 90-ті роки Крим помітно дрейфував у бік Росії. І тоді в автономії навіть з'явився свій президент Юрій Мєшков, якого не визнавав ні офіційний Київ, ні міжнародна спільнота. З початком подій так званої "російської весни" Мєшков знову повернувся до Криму з Росії. В інтерв'ю ВВС він виправдовував дії російської сторони, апелюючи до того, що "кримські татари стали на бік "бандерівців"". Також назвав ситуацію в Криму "чудовим результатом".

У цьому інтерв'ю Юрій Мєшков скептично ставиться до того, що Україна може перекрити постачання води Північно-Кримським каналом.

Через 5 років після тієї розмови північ Криму страждає від нестачі води.

Перші втікачі, які ставали переселенцями

На незгодних з проведенням референдуму в Криму тиснули прихильники Росії. Кореспондент BBC Крістіан Фрейзер розповідає про випадки викрадення проукраїнських активістів. Матеріал завершують слова про те, що є люди, які змушені негайно виїжджати в іншу частину України вже в день референдуму.

Невизнана світом республіка Крим після організованого проросійськими силами референдумом 18 березня вже через два дні після голосування була оголошена частиною РФ. Путін сказав, що Крим ніколи не буде "бандерівським".