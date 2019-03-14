Як це - жити у квартирі площею 2,5 кв.м.?

Гаррі працює водієм вантажівки, а Гектор - механік. У Барселоні вони можуть собі дозволити лише кімнату площею 2,5 кв.м.

У такій квартирі-капсулі можна жити за 150 євро на місяць, і це рятує багатьох від вулиці.

Але за іспанськими законами, в оренду дозволяють здавати кімнати не менш, ніж 5 кв.м. і влада міста вже висловилась проти таких квартир.

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