Як це - жити у квартирі площею 2,5 кв.м.?

Гаррі працює водієм вантажівки, а Гектор - механік. У Барселоні вони можуть собі дозволити лише кімнату площею 2,5 кв.м.
У такій квартирі-капсулі можна жити за 150 євро на місяць, і це рятує багатьох від вулиці.
Але за іспанськими законами, в оренду дозволяють здавати кімнати не менш, ніж 5 кв.м. і влада міста вже висловилась проти таких квартир.
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