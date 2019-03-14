Як пес Снуп втратив дім і знайшов новий

Історія покинутого напризволяще британського Стаффордширського бультер'єра Снупа пролунала на весь світ.

Тисячі людей хапалися за серце, коли бачили кадри з камер спостереження, як собака намагається догнати авто зі своїм хазяїном.

Навіть його тезко американський репер Снуп Дог пропонував узяти його до себе.

Ця історія має щасливий кінець. Снуп знайшов нового хазяїна, а старого розшукає Королівське товариство захисту тварин.

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