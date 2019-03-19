Вибори 2019: що кандидати думають про НАТО та ЄС. Розповідаємо за хвилину

Вступати до НАТО та ЄС чи ні? Більшість кандидатів у президенти мають відповідь на це.

ВВС News Україна переглянула програми усіх кандидатів у президенти, щоб з'ясувати, хто виступає за, хто проти, а хто пропонує референдум.

До ролика потрапили тільки ті кандидати, які чітко висловили свою позицію у передвиборчій програмі, що доступна на сайті ЦВК.

Над матеріалом працювала Вікторія Жуган.

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