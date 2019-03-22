Відкривати ринок землі чи ні?

ВВС News Україна переглянула програми усіх кандидатів у президенти, щоб з'ясувати, хто виступає за, хто - проти, а хто допускає таку можливість за певних умов.

До ролика потрапили тільки ті кандидати, які чітко висловили свою позицію у передвиборчій програмі, що доступна на сайті ЦВК.

Деякі кандидати згадали ринок землі, але їхню позицію неможливо інтерпретувати однозначно. Вони також не потрапили до ролика.

Олександр Вілкул, наприклад, обстоює "захист права українців володіти землею", а Валентин Наливайченко та Юлія Тимошенко виступають за право громад розпоряджатися своєю землею.

Над матеріалом працювала Вікторія Жуган.

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