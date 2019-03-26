Що обіцяє Юрій Бойко? Пояснюємо коротко у відео

Нині опозиціонер, у минулому член Партії регіонів і міністр енергетики, Юрій Бойко намагається стати президентом уже вдруге.

Він пропонує вести переговори з усіма сторонами конфлікту на Донбасі, зокрема представниками так званих "ДНР" і "ЛНР".

Війною події на сході України Бойко не називає, а військовий податок хоче скасувати.

Що ще можна сказати про цього кандидата?

Пояснює кореспондент ВВС News Україна Оксана Кундіренко.

Про інших кандидатів ви можете прочитати в нашому спецпроекті Вибори 2019.